Финансы
Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд рублейРоссийская газета вчера в 09:21
Минфин по итогам двух недельных аукционов 27 февраля смог продать облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 57,6 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года.
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Вооруженные силы Пакистана нарушили перемирие и обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир.
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Американские конгрессмены разработали законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина".
Обновлено в 01:31
Происшествия
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Обновлено в 01:22
Политика
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие культуры, соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте правовой информации.
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Экономика
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Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
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Политика
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Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
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Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о погибшей девочке
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной
Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:41
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков».
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
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Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
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Спорт
В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником
Федерация лыжных гонок Казахстана пока не собирается комментировать ситуацию с задержанием казахстанского лыжника Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:20
Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
Обновлено в 00:00
Политика
NASA доверит Украине исследование Луны
NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годов
В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пропавшие из «китовой тюрьмы» в Приморье белухи могли сбежать
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Обновлено вчера в 22:48
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В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Единоборства
Скончался 21-летний боец ММА Аркадий Лисин
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Аркадий Лисин умер в среду, 27 февраля. Спортсмен скончался на 22-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы
Рынок акций РФ продолжит оставаться в боковике
Российский рынок акций попытался вчера с утра уйти выше сопротивления 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, но «медведи» быстро затушили своими продажами данную попытку.
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Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58