Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд рублейРоссийская газета 09:21

Минфин по итогам двух недельных аукционов 27 февраля смог продать облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 57,6 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года.

Политика В Сети обсуждают новую выходку Порошенко в Запорожье Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, украинский лидер Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины в Запорожье.

Политика Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.

Политика Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео", сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Экономика Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.

Происшествия Ростовский следком заинтересовался конфликтом крымского министра с инспектором ДПС Следственный отдел по Пролетарскому району Ростов-на-Дону проводит доследственную проверку из-за конфликта между инспектором ДПС и министром строительства республики Крым Михаилом Храмовым.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Политика Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Музыка Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.

Экономика Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России, подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций.

Футбол «Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре Мхитаряна Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Политика Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.

Политика В Конгрессе США представили новый законопроект с требованием раскрыть доходы президента России В Конгрессе представили новый законопроект с требованием к разведывательному сообществу США раскрыть доходы президента России Владимира Путина.

Политика Парламент Британии одобрил поправку к документу о Brexit Палата общин парламента Британии проголосовала за внесенную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit.

Футбол «Барселона» выбивает «Реал» в полуфинале Кубка Испании Встреча завершилась со счётом 0:3. Дубль на счету Луиса Суареса, а также автоголом отметился защитник «Реала» Рафаэль Варан.

Армия и оружие Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС Истребитель F-16 ВВС Пакистана сбит военно-воздушными силами Индии за вторжение в воздушное пространство страны.

Происшествия Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев «Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.

Технологии Воры используют для вскрытия багажа напечатанные на 3D-принтере ключи Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.

Происшествия На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

Политика Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.

Политика Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.