Финансы
Минфин продал ОФЗ на 57,6 млрд рублейРоссийская газета 09:21
Минфин по итогам двух недельных аукционов 27 февраля смог продать облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 57,6 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства. На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года.
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Политика
В Сети обсуждают новую выходку Порошенко в Запорожье
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Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео", сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Умер российский боец ММА Аркадий Лисин
Обновлено в 15:55
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
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Происшествия
Ростовский следком заинтересовался конфликтом крымского министра с инспектором ДПС
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Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Обновлено в 16:13
Экономика
Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей
Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России, подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре Мхитаряна
Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика
Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником
Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Политика
В Конгрессе США представили новый законопроект с требованием раскрыть доходы президента России
В Конгрессе представили новый законопроект с требованием к разведывательному сообществу США раскрыть доходы президента России Владимира Путина.
Обновлено в 16:41
Политика
Парламент Британии одобрил поправку к документу о Brexit
Палата общин парламента Британии проголосовала за внесенную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit.
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«Барселона» выбивает «Реал» в полуфинале Кубка Испании
Встреча завершилась со счётом 0:3. Дубль на счету Луиса Суареса, а также автоголом отметился защитник «Реала» Рафаэль Варан.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС
Истребитель F-16 ВВС Пакистана сбит военно-воздушными силами Индии за вторжение в воздушное пространство страны.
Обновлено в 02:54
Теннис
Шарапова снялась с турнира Miami Open
Обновлено в 15:01
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено в 16:48
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Технологии
Воры используют для вскрытия багажа напечатанные на 3D-принтере ключи
Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.
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Происшествия
На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция
Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж»
Обновлено в 16:52
Политика
Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму
Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Политика
Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США
Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.
Обновлено в 16:44
Политика
Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменят
Путин поручил взять ситуацию на контроль и разработать методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах страны.
Обновлено в 11:48