Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Цифры не льгот: 66% налоговых преференций признаны неэффективными

Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Помощь бизнесу в России оказалась неэффективной

Lenta.ru13:38

Большая часть налоговых преференций оказалась неэффективной

Телеканал 360°вчера в 21:27

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

Газета.Ru03:41

Более 60 процентов налоговых льгот признаны неэффективными

Комсомольская правда00:53

«Известия»: большинство налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными

ТАССвчера в 21:39

Эксперт прокомментировал оценку Минфина по налоговым льготам для бизнеса

RT на русском07:48

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

Известиявчера в 19:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

Известия 10:08
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Общество

В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю

В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Путешествия

Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%

Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в период с июня по август, увеличилась на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 07:43
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны 12:07
Происшествия

Преступник сбежал из тюрьмы в Италии по простыням

По сообщению местной полиции, осужденный гражданин Польши осуществил побег из тюрьмы в Неаполе по связанным простыням.
iReactor 08:52
Политика

Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость

В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Экономика

Чаще всего ипотеку берут на Ямале, Москва — на 75-м месте

Реже всего ипотеку берут жители большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Горного Алтая и Москвы.
BFM.ru 08:15
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия

В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».
BFM.ru 09:48
Шоу-бизнес

Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони

Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
Московский Комсомолец 07:33
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

BFM.ru 11:49
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Общество

Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой

Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Политика

Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец 03:01
Происшествия

Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up) 25 Авг 2019 в 9:50 PDT Сообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получила травму головы: ушиб и отек мозга.
Вести.Ru 07:43
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Футбол

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Авто

Обновленный Renault Kwid появится в сентябре

Внутри обновленный Kwid, как ожидается, также претерпит серьезные изменения. Модель получит обновленную панель приборов.
SpeedMe 04:30
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Теннис

Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное