Экономика
Газета.RuМинфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
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с чего всё началось
Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
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Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
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Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
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Известия 13:23
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Энергетика
Brent подешевела до $58,75 за баррель
К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $58,75 за баррель, это на $0,59 (0,99%) ниже уровня закрытия пятницы.
Интерфакс 01:58
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Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
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ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
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Телеканал 360° вчера в 16:40
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
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Экономика
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Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
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В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
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ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
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