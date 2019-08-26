Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.

Здоровье Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.

Футбол Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.

Культура Создатель «Монстрации» изобрел дубинопись и заработал на этом Российский художник Артем Лоскутов объявил о создании дубинописи, «нового стиля живописи, актуального обстоятельствам».

Армия и оружие Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.

Политика 8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов "Второй тур состоится 8 сентября", — уточнил Валерий Кварчия. Всего в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Общество Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Гаджеты На переезд подрядчиков Apple из Китая уйдут годы Основную часть продукции Apple производят в Китае подрядчики компании, и если им придётся следовать рекомендациям действующего президента США, то даже на перенос незначительной части производства за пределы КНР уйдёт около полутора лет.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Авто Составлен топ-3 лучших кроссоверов для российского бездорожья Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Шоу-бизнес Ксения Раппопорт развелась с мужем Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.

Шоу-бизнес Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события Пражской весны Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Волейбол Блокирующая Фетисова больше не сыграет на ЧЕ-2019 Центральная блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова больше не сыграет на чемпионате Европы.

Общество В Японии запустят туристический проект «Владивосток+» Чтобы привлечь японских гостей в другие города края, в Японии собираются запустить проект «Владивосток+».

Общество Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7 Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.

Происшествия Пешеход рухнул в Мойку после столкновения машин в Петербурге Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин — мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.