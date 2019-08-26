Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнесаГазета.Ru 03:41

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
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с чего всё началось

Цифры не льгот: 66% налоговых преференций признаны неэффективными

Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:01

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