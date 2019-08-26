Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнесаГазета.Ru 03:41
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие
Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»
Обновлено в 03:31
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В NASA расследуют первое преступление в космосе
Сотрудники NASA и следователи проверяют информацию о том, что астронавт Энн Макклейн незаконно получила доступ к счетам бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС).
Обновлено 24 августа в 10:19
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»
Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера сбываются
Иоганн Кеплер известный немецкий астроном 17 века, который делал пророчества далекого будущего.
Обновлено в 00:06
Политика
Песков рассказал о губительных последствиях прекращения СНВ-3
По мнению Дмитрия Пескова, если не удастся достичь соглашения о продлении СНВ-3, то последствия для стратегической стабильности в мире будут, безусловно, губительными, это нанесет ей урон.
Обновлено в 06:05
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Авто
JAC представил в России новый пикап JAC T6
В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .
Обновлено в 05:13
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал сразу шесть тизеров
Обновлено в 06:09
Экономика
Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ
Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Обновлено в 06:44
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пенсионерку зарезали на юге Москвы
На юге Москвы обнаружили тело пожилой женщины с множественными колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 03:45
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем
Актриса Ксения Раппопорт тщательно скрывает от общественности и прессы свою личную жизнь.
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15