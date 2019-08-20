Экономика
Газета.RuМинфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что 34% льгот Минфин признал эффективными.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Футбол
«Урал» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве. Команды забили 8 голов
«Урал» обыграл «Сочи» в матче российского молодежного первенства. Команды забили восемь голов на двоих.
Sport24.ru 05:20
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Происшествия
Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту
В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса.
URA.Ru 08:43
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Футбол
16-летний Фати стал вторым самым юным игроком «Барселоны»
16-летний игрок из Гвинеи-Бисау вышел на замену на 78-й минуте вместо испанца Карлеса Переса.
Советский спорт 04:32
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму оснастят новой ракетой
Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.
ТАСС 03:07
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео
Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.
Регион online вчера в 10:07
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru 07:52
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Еще до официальной премьеры электрический Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга в категории четырехдверных электрокаров, проехав 20,6-километровый круг за 7 минут 42 секунды.
Quto.ru 08:05
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Машкова впервые опубликовала совместное фото с отцом
Дочь звезды российского кино Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместной фотографией с именитым отцом, пишет Teleprogramma.pro.
Пятый канал вчера в 17:53
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Футбол
Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Газета.Ru 08:29
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
Первый модернизированный заправщик Ил-78М2 вышел на испытания
Военное обозрение 03:58
Шоу-бизнес
Пригожин не принял девушку сына Валерии
Валерия помирилась с сыном, а Пригожин принять его девушку не может до сих пор.
Газета.Ru 08:41
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Коммерсантъ 08:35
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга постановил зарегистрировать на выборах главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Московский Комсомолец 08:21
Футбол
Мбаппе пропустит месяц из-за травмы
Издание Le Parisen сообщает, что нападающий Килиан Мбаппе получил травму, которая выбьет его из колеи на один месяц.
LiveSport.ru 07:41
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Наука
Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей
Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 05:54
Музыка
«Я то, что надо»: Сюткин, Шнур, Гагарина и Меладзе стали наставниками шоу «Голос-8»
Некогда лидер группы «Браво» попробует доказать зрителям и участникам шоу, что он как раз «то, что надо».
Комсомольская правда 08:45