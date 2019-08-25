Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективнымиИзвестия 15:00
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года. При этом в общей сложности льготы по этим сборам обошлись субъектам в 253 млрд рублей.
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
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Соглашение о военном сотрудничестве США и Польши может быть подписано президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой во время визита в Варшаву президента США.
Обновлено в 07:21
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Культура
Жена Мамонова рассказала о состоянии лежащего в реанимации мужа
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
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Обновлено в 16:56
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Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Обновлено в 16:27
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В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Наука
В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения
Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
Кино
Опубликован новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн»
Киностудия Disney опубликовала официальный трейлер нового телевизионного сериала «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной «Звездных войн».
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Футбол
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
На проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в честь российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами».
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15
Авто
На тестах замечен прототип обновленного Volkswagen Transporter T7
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Политика
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа
Второй пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" начнет действовать 26 августа.
Обновлено 23 августа в 10:05
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30