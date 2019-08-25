Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективнымиИзвестия вчера в 15:00
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года. При этом в общей сложности льготы по этим сборам обошлись субъектам в 253 млрд рублей.
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Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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