Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективнымиИзвестия 15:00
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года. При этом в общей сложности льготы по этим сборам обошлись субъектам в 253 млрд рублей.
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Политика
Премьеры восточногерманских земель выступили за возврат к формату G8
Премьер-министры четырех восточногерманских земель - Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии - призвали вернуться к формату Группы восьми (G8) с участием России и активизировать диалог с Москвой.
Обновлено в 03:19
Общество
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
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Обновлено в 17:54
Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с сосной
Быстров в своём "инстаграме" сравнил Берга с сосной.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Футбол
Магнуссон: «Марио Фернандес становится машиной по забиванию голов»
Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов.
Обновлено в 16:07
Политика
Подписан Пакт Молотова-Риббентропа
По договору, подписанному 23 августа 1939 года, стороны обязались все споры и конфликты между собой «разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями».
Обновлено 23 августа в 06:39
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 00:25
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
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Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Финансы
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги
Банки предлагают инвесторам традиционные долговые бумаги На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Космос
Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».
Обновлено в 09:12
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07