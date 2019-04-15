Энергетика
Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из РоссииГазета.Ru 05:25
Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина. Отмечается, что пошлина на экспорт нефти из России в апреле составила $97,4 за тонну.
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Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до 104,6 доллара за тонну
Парламентская газета05:16
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая вырастет на $7,2 — до $104,6 за тонну
Rambler News Service04:59
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