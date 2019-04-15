Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из РоссииГазета.Ru 05:25

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина. Отмечается, что пошлина на экспорт нефти из России в апреле составила $97,4 за тонну.

Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России

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