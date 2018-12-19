Финансы
Минфин предложит инвесторам ОФЗ на 25,1 млрд рублей
Минфин предложит инвесторам ОФЗ на 25,1 млрд рублейБанки.рувчера в 08:03
Минфин России на аукционах 19 декабря предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков на 25,1 млрд рублей, следует из сообщения ведомства.
Банки.рувчера в 08:03
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Финансы
Глава Сбербанка одолжил Сбербанку 100 миллионов рублей
На сайте Московской биржи появилась информация о том, что глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигаций Сбербанка на общую сумму 100 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:06
Финансы
Сильная просадка нефти не оставила шанса на рост
Ожидания замедления мировой экономики и давление со стороны возможного усиления антироссийских санкций не оставили шансов российским "быкам".
Обновлено вчера в 02:10
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:07
Финансы
Приморские парламентарии распределили деньги на страхование
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принят в третьем чтении на очередной декабрьской сессии краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Обновлено в 01:01
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено вчера в 12:04
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено вчера в 03:18
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено вчера в 05:25