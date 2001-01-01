Финансы
Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:17
Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Авто
В Сети напомнили про внедорожник «Москвич»
Новинка была показана в 1973 году и по своему внешнему дизайну напоминала Toyota FJ40.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
Обновлено вчера в 21:55
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Таксист украл свадебные подарки после банкета в Москве
По данным РЕН ТВ, после проведения банкета в заведении «Шёлк» пострадавшие вызвали такси, чтобы доставить подарки в гостиницу.
Обновлено в 02:14
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Компактный смартфон Sony Xperia с ОС Android 10 замечен в Сети
В начале сентября пройдет выставка IFA 2019, в ходе которой компания Sony представит новый флагманский смартфон Xperia.
Обновлено в 02:37
Общество
В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Три маршрутки столкнулись в Томске, два человека доставлены в больницу
В среду, 7 августа, на пересечении Кирова и Красноармейской в Томске произошло столкновение трех маршруток.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Экономика
Поступления от НДФЛ в Москве в I полугодии 2019 года выросли на 11%
Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы в I полугодии 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов
Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном.
Обновлено в 03:32
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
«Дождь»: связанные с властью фонды финансировали избирательные кампании лояльных кандидатов в Мосгордуму
Связанные с «Единой Россией» и «Общероссийским народным фронтом» фонды предоставили 800 млн рублей на избирательные кампании лояльным власти самовыдвиженцам в Мосгордуму.
Обновлено в 03:44
Спорт
Йоханнес Бе объявил, что в январе станет отцом
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе зимой станет отцом. На своей странице в Instagram он опубликовал фото своей беременной жены Хедды.
Обновлено в 03:36
Футбол
Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины возможно
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь.
Обновлено в 03:35
Технологии
Испытания беспилотника «Охотник» продолжатся до конца года
Обновлено вчера в 23:09