Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.

Авто В Сети напомнили про внедорожник «Москвич» Новинка была показана в 1973 году и по своему внешнему дизайну напоминала Toyota FJ40.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Происшествия Российские туристы попали в аварию в Турции Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Политика МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Происшествия Таксист украл свадебные подарки после банкета в Москве По данным РЕН ТВ, после проведения банкета в заведении «Шёлк» пострадавшие вызвали такси, чтобы доставить подарки в гостиницу.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.

Гаджеты Компактный смартфон Sony Xperia с ОС Android 10 замечен в Сети В начале сентября пройдет выставка IFA 2019, в ходе которой компания Sony представит новый флагманский смартфон Xperia.

Общество В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.

Происшествия Три маршрутки столкнулись в Томске, два человека доставлены в больницу В среду, 7 августа, на пересечении Кирова и Красноармейской в Томске произошло столкновение трех маршруток.

Экономика Поступления от НДФЛ в Москве в I полугодии 2019 года выросли на 11% Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы в I полугодии 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Происшествия В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном.

Авто Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.

Политика «Дождь»: связанные с властью фонды финансировали избирательные кампании лояльных кандидатов в Мосгордуму Связанные с «Единой Россией» и «Общероссийским народным фронтом» фонды предоставили 800 млн рублей на избирательные кампании лояльным власти самовыдвиженцам в Мосгордуму.

Спорт Йоханнес Бе объявил, что в январе станет отцом Норвежский биатлонист Йоханнес Бе зимой станет отцом. На своей странице в Instagram он опубликовал фото своей беременной жены Хедды.