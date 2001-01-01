Финансы

Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру 09:17

Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.
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Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублей

Банки.ру09:17

Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - «ВТБ Капитал»

Финмаркет04:08

Минфин 7 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ на 20 млрд рублей

Finam.Ru09:00

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

ТАСС09:05
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
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