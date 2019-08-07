Финансы
Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:17
Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.
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Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее
Пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, стали предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения, которые начались в понедельник.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено 05 августа в 06:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ
Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ.
Обновлено в 06:52
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Президент Турции: мы ждем от США шагов настоящего союзника
Одной из первоочередных задач нашей страны является осушить террористическое болото на севере Сирии.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы
Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07