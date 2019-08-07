Финансы

Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:17

Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.
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Рынок ОФЗ: конъюнктура не располагает к высокому спросу

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Торговое противостояние между США и Китаем в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет05:04

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

ТАССвчера в 09:05

Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублей

Банки.рувчера в 09:17

Минфин 7 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ на 20 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 09:00
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Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее

Пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, стали предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения, которые начались в понедельник.
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Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
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Армия и оружие

В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе

Обновлено в 04:25
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
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В Твери уволили всех водителей трамваев

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«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
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Политика

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Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Общество

К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ

Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ.
Обновлено в 06:52
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Общество

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Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
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Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Экономика

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
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Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Президент Турции: мы ждем от США шагов настоящего союзника

Одной из первоочередных задач нашей страны является осушить террористическое болото на севере Сирии.
Обновлено в 06:52
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В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
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Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью

Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
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Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
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Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
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Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы

Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
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«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»

Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
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