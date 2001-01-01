Экономика

Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру 09:17

1 фото
Министерство финансов РФ на аукционе в среду, 7 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин попробует занять в условиях рыночного хаоса

Вести.Финанс15:13

Минфин предложит 7 августа ОФЗ на 20 млрд рублей

Банки.ру09:17

Минфин 7 августа предложит инвесторам один выпуск ОФЗ на 20 млрд рублей

Finam.Ru09:00

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

ТАСС09:05

Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - «ВТБ Капитал»

Финмаркет04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Обновлено в 10:26
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Политика

В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США

Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27
Общество

Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

Дроны уничтожили украинский самолет с «гуманитарным грузом» в Ливии

Обновлено в 14:48
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет

Кости были найдены 6 августа в канализационном люке. Смерть наступила более года назад.
Обновлено в 11:41
Политика

Индия решила отменить особый статус Кашмира

Обновлено вчера в 03:59
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Не выдержав оскорблений, глава ЦИКа Элла Памфилова не смогла сдержать слез.
Обновлено в 15:23
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Здоровье

Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года

Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем

Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье

В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов

Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Обновлено в 15:16
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 12:02
Наука

В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Армия и оружие

Иран презентовал три новые управляемые ракеты

В Иране во вторник, 6 августа, представили три новых модели высокоточных управляемых ракет собственного производства под названием Yasin.
Обновлено в 07:00
Политика

Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:59
Политика

Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины

Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.
Обновлено в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное