Экономика
Минфин предложил засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:53
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Культура
Более 330 мероприятий пройдёт в рамках акции «Ночь в музее» в Москве
Более 330 мероприятий состоится в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» в Москве, сообщает Nation News.
Обновлено в 12:25
Общество
Главный синоптик Петербурга пообещал тепло на 9 мая
В Санкт-Петербург придет тепло. Главный синоптик Северной столицы пообещал на День Победы, 9 мая, плюсовую температуру и солнце.
Обновлено в 10:40
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Политика
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Кандидатуру Елены Танасевич поддержали 23 судьи из 38 Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 11:28
Общество
В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Игры
Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.
Обновлено в 13:49
Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Политика
Навальный попросил Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал обращение к учредителю благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анне (Нюте) Федермессер, ранее объявившей о планах баллотироваться на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:54
Экономика
Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года
Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).
Обновлено в 06:45
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
ВМС Украины признали бесполезными
Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Футбол
Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле
Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе
В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43