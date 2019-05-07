Минфин предложил засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.

Происшествия В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.

Политика В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.

Общество Главный синоптик Петербурга пообещал тепло на 9 мая В Санкт-Петербург придет тепло. Главный синоптик Северной столицы пообещал на День Победы, 9 мая, плюсовую температуру и солнце.

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Происшествия Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.

Политика На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда Кандидатуру Елены Танасевич поддержали 23 судьи из 38 Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Общество В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск» Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Происшествия Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100 Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.

Политика Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.

Игры Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.

Политика Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.

Здоровье Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.

Происшествия Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

Политика Навальный попросил Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал обращение к учредителю благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анне (Нюте) Федермессер, ранее объявившей о планах баллотироваться на выборах в Мосгордуму.

Экономика Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Происшествия Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.

Политика Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Армия и оружие ВМС Украины признали бесполезными Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.

Шоу-бизнес Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.

Футбол Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм) Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Политика Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, сообщил на своей странице в Twitter Реджеп Озель, представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в турецком избиркоме.

Политика Порошенко не явился на допрос в прокуратуру Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".