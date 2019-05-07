Экономика

Минфин предложил засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.
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Минфин предложил ЦБ не раскрывать информацию о начале реорганизации банков под санкциями

ТАСС06:36

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