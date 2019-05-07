Экономика
Минфин предложил засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.
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Здоровье
Названы 5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельгейта»
Прокуратура немецкого Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения в рамках дизельного скандала.
Обновлено в 08:40
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
Обновлено в 07:21
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Общество
Все мессенджеры должны идентифицировать пользователя по номеру телефона - Роскомнадзор
Правила идентификации пользователей по номеру телефона при регистрации в мессенджерах распространяются на все компании, которые предоставляют услуги по мгновенному обмену сообщениями, вне зависимости от того, содержатся ли сведения о них в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина
В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Пьяный депутат насмерть сбил двух человек
Под Киевом пьяный депутат Яготинского городского совета наехал на мотоцикл, в результате чего погибло два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 05:10
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество
Парад Победы в Москве могут сократить из-за плохой погоды
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды на 9 мая, что может отразиться на продолжительности парада ко Дню Победы.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 09:15
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24