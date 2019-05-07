Экономика
Минфин предложил засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.
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Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Игры
Раскрыты полные локации GTA VI
Обновлено в 08:47
Технологии
Электромобили Tesla научились покупать запчасти
Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Футбол
Вальверде: «Ответственность за результат беру на себя»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде взял на себя вину за крупное поражение от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вылет из турнира.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Технологии
«Лаборатория Касперского»: получить полный контроль над дроном можно всего за 10 минут
Во время конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне «Лаборатория Касперского» провела любопытный эксперимент: приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол (Reuben Paul) с псевдонимом Cyber Ninja продемонстрировал уязвимость Интернета вещей перед собравшейся публикой.
Обновлено в 17:05
Наука
В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами
Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Здоровье
22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт
Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Футбол
«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0. 7 мая 2019 года. Голы: Ориги и Вейналдум
Долгие годы Испания была безоговорочно первой.
Обновлено в 18:15