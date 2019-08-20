Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в АрктикеГазета.Ru 02:58
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Игры
Nvidia и Microsoft добавили в Minecraft поддержку трассировки лучей
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Отстраненный от работы замглавы Нижнего Тагила подал в отставку
В отношении чиновника ранее была инициирована служебная проверка Замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко подал заявление об увольнении "в связи с выходом на пенсию".
Обновлено в 02:27
Происшествия
Заслуженный артист России Романов покончил с собой в Петербурге
В Северной столице решил свести счеты с жизнью заслуженный артист России. Известно, что Михаил Романов долго время был музыкантом.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Политика
Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Максим Виторган поделился милым, умиротворяющим снимком с сыном
Накануне Виторган поделился новым умиротворяющим снимком со своим младшим наследником.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено вчера в 14:16
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили Су-30 ВКС РФ над Балтикой
В понедельник истребители Typhoon британских ВВС сопроводили два самолета ВКС России.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В саратовском магазине в конфеты подсыпали крысиный яд
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Опасной отметки достиг уровень Амура у Хабаровска
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Этот уровень считается опасным явлением для города.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Маммана может перейти в «Фиорентину»
"Фиорентина" возобновила интерес к защитнику "Зенита" Эмануэлю Маммане, сообщают в Италии.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
Обновлено в 02:49
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.
Обновлено в 01:35
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Вторник в Москве может стать самым жарким днем августа
20 августа может стать самым жарким днем августа в Москве, сообщает центр погоды «Фобос». В столице сегодня переменная облачность.
Обновлено в 03:09