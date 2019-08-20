Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

с чего всё началось

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.

Происшествия СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и СК с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве.

Наука В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Политика В Москве покажут главную архивную тайну XX века Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.

Происшествия В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.

Происшествия Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аіrвиs 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян В Греции, неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян, сообщает издание iefimerida.gr.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Армия и оружие Пентагон сообщил об испытании в США крылатой ракеты, запрещённой ДРСМД США провели первое испытание на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол Защитник «Айнтрахта» съел таблетку во время матча. Его заподозрили в допинге Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер привлёк внимание антидопинговых служб после матча с «Хоффенхаймом» в 1-м туре немецкой Бундеслиги (1:0). Австрийский футболист стал автором единственного гола во встрече, забив уже на 1-й минуте.

Политика Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России «Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.

Происшествия В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Наука На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Здоровье Врачи рассказали, из-за чего может болеть сердце При грыже в районе грудного отдела или нездоровом желудке, как правило, ощущается ноющая или острая боль.

Общество Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Происшествия В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Экономика Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные Комментируя ситуацию, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров указал, что это первый ставший известным случай, когда налоговые органы ретроспективно использовали международное соглашение об обмене данными, и подобные решения ранее не встречались в практике.

Футбол Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что наслаждается настоящим и при этом не исключает больших перемен в будущем.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.