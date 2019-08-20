Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в АрктикеГазета.Ru 02:58

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.
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«Роснефти» замораживают Арктику

Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.
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Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

Новая газета04:00

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

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Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

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Интерфакс00:38

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Минфин заблокирует «Роснефти» льготы на триллионы рублей, о которых Сечин просил Путина

URA.Ru01:07
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
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