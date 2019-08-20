Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

с чего всё началось

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.

Происшествия СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».

Политика Путин впервые прокомментировал акции протеста в России Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.

Кино Майкл Рукер снимется в «Форсаже 9» Майкл Рукер (" Стражи Галактики") присоединился к актёрскому составу боевика "Форсаж 9".

Происшествия Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Общество Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

Политика Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".

Происшествия СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.

Киберспорт На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.

Общество Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.

Происшествия Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Игры Sony купила разработчиков «Человека-паука» Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Политика Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.