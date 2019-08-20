Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в АрктикеГазета.Ru 02:58
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Кино
Майкл Рукер снимется в «Форсаже 9»
Майкл Рукер (" Стражи Галактики") присоединился к актёрскому составу боевика "Форсаж 9".
Обновлено в 03:37
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи военного с местными жителями после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали ролик с геймплеем игры Darksiders Genesis
Стоит отметить, что Darksiders Genesis выйдет на облачном игровом сервисе Google Stadia, который будет запущен в ноябре 2019 года в 14 странах мира.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Алеппо восстанавливают электроснабжение
Обновлено в 02:04
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit
Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в ходе начала торгов. об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:18