Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в АрктикеГазета.Ru 02:58

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Роснефти» замораживают Арктику

Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Минфин заблокирует «Роснефти» льготы на триллионы рублей, о которых Сечин просил Путина

URA.Ru01:07

СМИ: Минфин противодействует планам «Роснефти» в Арктике

Росбалт03:18

«Роснефти» замораживают Арктику

Коммерсантъвчера в 18:24

Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

Говорит Москва00:45

Минфин предложил заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

Интерфакс00:38

«Ъ»: Минфин предлагает заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в Арктике

ТАСС00:13

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

Газета.Ru02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино

Майкл Рукер снимется в «Форсаже 9»

Обновлено в 03:37
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

Обновлено вчера в 19:05
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством

Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России

«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются

Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

Обновлено в 03:27
Политика

Более 400 советских памятников уничтожили в Польше

В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Технологии

Google выяснил, что в интернете россияне чаще всего покупают

Экспертами интернет-гиганта Google и специалистами компаний Ipsos и Kantar TNS проведен опрос, в рамках которого им удалось узнать что чаще всего в Сети покупают россияне.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

Обновлено в 03:29
Общество

Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной

"Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Авто

Toyota показала новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное