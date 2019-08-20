Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

с чего всё началось

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.

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