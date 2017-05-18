Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничнымПолит.ру вчера в 18:06

с чего всё началось

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.

Происшествия После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Футбол Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Политика Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.

Финансы Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты» США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).

Армия и оружие В Рособоронэкспорте объяснили интерес Африки к российскому оружию Специалисты Рособоронэкспорта сообщили, что африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и стрелковому оружию РФ.

Авто Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Авто Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Энергетика В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2» В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.

Общество В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.

Экономика «Алроса» может разместить евробонды на $500 млн "Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Общество В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию В Санкт-Петербурге создали новый консультационный орган при губернаторе — Совет по стратегическому планированию и проектам.

Экономика В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.