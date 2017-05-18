Общество

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сборРБК вчера в 17:05

Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.
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с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов
 нормативных правовых актов.
РБКвчера в 17:05

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«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
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