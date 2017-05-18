Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сборРБК вчера в 17:05

с чего всё началось

Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

Армия и оружие Замглавы Минобороны проинспектирует строительство инфраструктуры для подлодок на Камчатке Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.

Наука Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Происшествия Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.

Здоровье В Крыму зафиксирован 101 случай заболевания корью С начала года крымский Роспотребнадзор подтвердил 101 случай заболевания корью в Крыму.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Транспорт Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена Президиум столичного правительства на очередном заседании во вторник присвоил наименование четырем строящимся и проектируемым станциям метрополитена.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Политика В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России В среду, 27 марта, Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer.

Происшествия ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Автоспорт Гоночный болид Aurus представлен официально Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.

Футбол Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном» Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.