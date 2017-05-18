Общество
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сборРБК вчера в 17:05
Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.
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с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 17:05
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Авто
Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Замглавы Минобороны проинспектирует строительство инфраструктуры для подлодок на Камчатке
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.
Обновлено в 06:43
Общество
В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков
Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики
В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.
Обновлено в 07:27
Здоровье
В Крыму зафиксирован 101 случай заболевания корью
С начала года крымский Роспотребнадзор подтвердил 101 случай заболевания корью в Крыму.
Обновлено в 05:17
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
Обновлено в 07:27
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена
Президиум столичного правительства на очередном заседании во вторник присвоил наименование четырем строящимся и проектируемым станциям метрополитена.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно
В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.
Обновлено в 02:39
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Кино
Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 07:16
Политика
В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
В среду, 27 марта, Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer.
Обновлено в 07:34
Футбол
Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд
Обновлено в 05:21
Происшествия
ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов
Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Футбол
Сергей Силкин: «Никогда не слышал о долгах по зарплате в „Динамо“»
Напомним, ранее футбольный агент Роман Орещук сообщил, что «Динамо» задержал зарплату игрокам на три месяца.
Обновлено в 07:28
Автоспорт
Гоночный болид Aurus представлен официально
Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.
Обновлено в 06:24
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 06:04