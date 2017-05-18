Общество

Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничнымПолит.ру вчера в 18:06

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.
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с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов
 нормативных правовых актов.
РБКвчера в 17:05

Подробнее о событии

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Известиявчера в 20:51

Главное к утру: гостиничный сбор в России, покупка доли «Ленты», задержание экс-министра земельных отношений Башкирии

Реальное время00:00

Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Комсомольская правдавчера в 21:53

Для туристов в России подготовили новый налог

Lenta.ru02:32

Минфин РФ придумал замену для курортного сбора

РЕН ТВвчера в 20:28

Минфин предложил ввести гостиничный сбор

ТАССвчера в 20:23

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

РБКвчера в 17:05
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Футбол

Адиев обратился к болельщикам «Анжи»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Обновлено в 10:59
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Обновлено в 08:49
Космос

NASA показало лучшие проекты марсианских домов

NASA показала лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено в 04:41
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку

Обновлено в 06:14
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Обновлено в 06:12
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Общество

Москвичам обещают весеннее тепло

Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Политика

В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Авто

Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA

Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Медизделия для личного пользования освободят от таможенных пошлин

Поправка сформулирована очень просто: "Ввоз незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, не облагается взысканием таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств".
Обновлено в 10:48
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признали вину

Обновлено в 04:26
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься

Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 05:44
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 3:0 (2-й период)

Обновлено в 09:33
Происшествия

Обвал ледника едва не смыл туристов в океан

Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Авто

В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4

Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
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