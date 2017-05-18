Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничнымПолит.ру вчера в 18:06

с чего всё началось

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.

Футбол Адиев обратился к болельщикам «Анжи» Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.

Космос NASA показало лучшие проекты марсианских домов NASA показала лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.

Политика Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита» В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».

Авто Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Футбол Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию» Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Политика Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.

Общество Москвичам обещают весеннее тепло Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Происшествия Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.

Политика В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».

Авто Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.

Здоровье Медизделия для личного пользования освободят от таможенных пошлин Поправка сформулирована очень просто: "Ввоз незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, не облагается взысканием таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств".

Шоу-бизнес Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Происшествия Обвал ледника едва не смыл туристов в океан Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.

Авто В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4 Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.