Общество
Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничнымПолит.ру вчера в 18:06
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.
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Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 17:05
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Футбол
Адиев обратился к болельщикам «Анжи»
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Обновлено в 10:59
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Космос
NASA показало лучшие проекты марсианских домов
NASA показала лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено в 04:41
Политика
Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»
В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее
Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку
Обновлено в 06:14
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами
Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Общество
Москвичам обещают весеннее тепло
Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Политика
В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 09:30
Авто
Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA
Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Медизделия для личного пользования освободят от таможенных пошлин
Поправка сформулирована очень просто: "Ввоз незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, не облагается взысканием таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств".
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 3:0 (2-й период)
Обновлено в 09:33
Происшествия
Обвал ледника едва не смыл туристов в океан
Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45