Экономика

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партийРИА Новости 06:59

Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года. Компании-производители и продавцы ювелирных изделий, которые вызвались в нем участвовать, наносят специальный QR-код на этикетки своих товаров.
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Минфин предложил сделать обязательной маркировку ювелирных изделий

Московский Комсомолец07:17

Минфин РФ предложил с 2020г ввести обязательную маркировку драгметаллов, камней и ювелирки

ПРАЙМ06:14

Переломный код

Российская газета18 апреля в 15:55

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

РИА Новости06:59

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной с 2020 года

Бизнес.Рувчера в 09:21

Обязательную маркировку драгметаллов, драгкамней и изделий из них введут с 1 января 2020 года

Вести.Финансвчера в 04:19

Минфин дал оценку эксперименту по маркировке драгметаллов

News.ru07:11
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Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Транспорт

Водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Обновлено вчера в 07:41
Здоровье

Смоленские активисты ОНФ призвали власти отремонтировать здание больницы в поселке Верхнеднепровский

Напомним, вопрос ремонта здания и помещений Дорогобужской ЦРБ в поселке Верхнеднепровский был поднят в ноябре прошлого года членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой в ходе круглого стола, на котором присутствовали представители региональных органов исполнительной власти.
Обновлено вчера в 07:09
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

Обновлено в 09:28
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Политика

Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Общество

Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище

Обновлено в 06:31
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

Обновлено в 06:00
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ.
Обновлено в 07:37
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
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