Экономика
Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партийРИА Новости 06:59
Эксперимент проводился с 1 июня по 1 ноября 2018 года. Компании-производители и продавцы ювелирных изделий, которые вызвались в нем участвовать, наносят специальный QR-код на этикетки своих товаров.
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Обязательную маркировку драгметаллов, драгкамней и изделий из них введут с 1 января 2020 года
Вести.Финансвчера в 04:19
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«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
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Смоленские активисты ОНФ призвали власти отремонтировать здание больницы в поселке Верхнеднепровский
Напомним, вопрос ремонта здания и помещений Дорогобужской ЦРБ в поселке Верхнеднепровский был поднят в ноябре прошлого года членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой в ходе круглого стола, на котором присутствовали представители региональных органов исполнительной власти.
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Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
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Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
Обновлено в 06:00
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кабинету министров оказать всю необходимую помощь жителям Забайкалья, пострадавшим в результате природных пожаров.
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Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Израиль впервые применил новейшие ракет Rampage во время атаки на объекты Ирана в Сирии, пишут немецкие СМИ.
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Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля
Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
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Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28