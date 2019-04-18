Экономика

Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ 11:05

Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий

Коммерсантъ11:05

Минфин РФ объяснил, зачем нужна обязательная маркировка драгметаллов

ФАН09:28

Минфин дал оценку эксперименту по маркировке драгметаллов

News.ru07:11

Минфин предложил сделать обязательной маркировку ювелирных изделий

Московский Комсомолец07:17

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

РИА Новости06:59

Переломный код

Российская газета18 апреля в 15:55

Ювелирные изделия разрешат продавать через Интернет и отделять от Swarovski

АПИ – Агентство правовой информации16 апреля в 18:31
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Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Экономика

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются.
Обновлено в 12:10
Политика

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Технологии

В MIUI появился «плавающий» калькулятор

Интересную находку удалось обнаружить в закрытой китайской бета версии прошивки MIUI за номером 9.4.16.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана

В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 10:31
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

Обновлено 18 апреля в 08:02
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек

В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
Обновлено в 10:56
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко разместил в своем телеграм-канале информацию о "непатриотичном посте" Елены Зеленской, супруги кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дебаты

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Общество

В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит

В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Политика

Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
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