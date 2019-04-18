Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ 11:05
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Ювелирные изделия разрешат продавать через Интернет и отделять от Swarovski
АПИ – Агентство правовой информации16 апреля в 18:31
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Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются.
Обновлено в 12:10
Политика
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Технологии
В MIUI появился «плавающий» калькулятор
Интересную находку удалось обнаружить в закрытой китайской бета версии прошивки MIUI за номером 9.4.16.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана
В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
Обновлено в 10:56
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко разместил в своем телеграм-канале информацию о "непатриотичном посте" Елены Зеленской, супруги кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дебаты
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Общество
В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит
В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12