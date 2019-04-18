Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ вчера в 11:05
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Обязательную маркировку драгметаллов, драгкамней и изделий из них введут с 1 января 2020 года
Вести.Финанс19 апреля в 04:19
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Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Российские туристы не пострадали при взрывах на Шри-Ланке
Шесть взрывов фактически одновременно прогремели в трёх отелях и в церкви в столице Шри-Ланки Коломбо и в двух храмах в городе Негомбо.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы
Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
Обновлено в 00:19
Религия
В России празднуют Вербное Воскресение
Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Здоровье
Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Панкисском ущелье происходят столкновения с полицией
Начало строительства ГЭС "Самкурацкали 2" в Панкисском ущелье (регион Кахети) у села Биркиани ознаменовалось акцией протеста местных жителей и столкновениями с полицией, сообщает Первый канал.
Обновлено в 03:54
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
На западе Москвы столкнулись два грузовика и легковушка
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники на западе Москвы, движение в районе аварии затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Технологии
Автор вируса WannaCry признался в создании нового вредоносного ПО
Компьютерный гений из Великобритании Маркус Хатчинс признался в создании и распространении нового эффективного вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Патриарх Кирилл: ученые никогда не смогут объяснить появление Вселенной
Зарождение Вселенной навсегда останется для ученых божественным актом, который они не в силах будут объяснить.
Обновлено в 06:46
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты
Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
Представлены 10 советов и приемов, позволяющих максимально эффективно использовать новейшие гаджеты Samsung.
Обновлено в 01:33
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02