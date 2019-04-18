Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ 11:05
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Ювелирные изделия разрешат продавать через Интернет и отделять от Swarovski
АПИ – Агентство правовой информации16 апреля в 18:31
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Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Политика
Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
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Культура
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
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Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
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Теннис
Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед
Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье
Природный пожар повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Общество
Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети
Обновлено в 08:42
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Хоккей
«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «Твиттер» команды.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая
Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Единоборства
Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде
Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
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Армия и оружие
В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара
Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43