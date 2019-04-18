Экономика

Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ 11:05

Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий

Коммерсантъ11:05

Ювелирные изделия разрешат продавать через Интернет и отделять от Swarovski

АПИ – Агентство правовой информации16 апреля в 18:31

Минфин предложил сделать обязательной маркировку ювелирных изделий

Московский Комсомолец07:17

Минфин дал оценку эксперименту по маркировке драгметаллов

News.ru07:11

Эксперимент по маркировке драгметаллов позволил отследить 707 партий

РИА Новости06:59

Переломный код

Российская газета18 апреля в 15:55

Минфин РФ объяснил, зачем нужна обязательная маркировка драгметаллов

ФАН09:28
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Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

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Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
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В ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «Твиттер» команды.
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В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
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Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая

Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.
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Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде

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После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
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