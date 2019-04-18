Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделийКоммерсантъ 11:05
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года. При этом серебрянные изделия отечественного производства будут маркироваться добровольно.
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Ювелирные изделия разрешат продавать через Интернет и отделять от Swarovski
АПИ – Агентство правовой информации16 апреля в 18:31
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Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсорских выплат от властей Китая.
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Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи
В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
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Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика
По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В США рыбаки поймали гигантскую рыбу-меч весом 340 кг
В Америки выловили гигантскую рыбу-меч. Чтобы поймать морского гиганта весом более 340 кг у рыбаков ушло восемь часов.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Музыка
Бейонсе получит от Netflix $60 млн за три проекта
Американская компания потокового видео Netflix заплатит певице Бейонсе $60 млн за три проекта, сообщает 19 апреля Variety со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:54
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Порошенко в «день тишины» обратился к избирателям
Напомним, в «день тишины» запрещена предвыборная агитация, но оба кандидата смогли обойти запрет – на канале «1+1» весь день показывают шоу и фильмы Владимира Зеленского, а Порошенко пользуется тем, что телеканалам разрешено транслировать события с его участием при исполнении им президентских обязанностей.
Обновлено в 15:40
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Политика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37