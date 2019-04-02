Экономика

Минфин предложил ввести новые налогиИзвестия 02:25

Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.
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Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русском16:20

Растворение в «общем котле»

РБК14:30

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ru03:17

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъ02:12

Кодекс пополнения бюджета

Ведомости17:02

«Ночной бухгалтер». Введут два новых налога и три сбора

ИА Клерк.Рувчера в 08:54
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Футбол

Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.
Обновлено в 16:52
Космос

NASA показало лучшие проекты марсианских домов

NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Хоккей

Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Политика

Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском

В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 19:01
Футбол

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, движение частично перекрыто .
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада

Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»

Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Небензя назвал условия для дальнейшего ядерного разоружения

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя перечислил условия, необходимые для дальнейшего ядерного разоружения в мире.
Обновлено в 16:01
Политика

Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

"Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо", - говорится в принятом документе.
Обновлено в 20:41
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Кино

Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице

Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено в 10:13
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено в 14:32
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
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