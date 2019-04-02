Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Политика Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».

Транспорт У омского кинотеатра «Маяковский» протестируют новую схему движения Если от тестирование пройдет успешно, то новую схему утвердят и нанесут соответствующую разметку, передает «Вечерний Омск».

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.

Армия и оружие Видео: «Ураганы» обрушили массированный удар по противнику под Челябинском Российские артиллеристы обратили в пыль объекты условного противника во время учений на полигоне под Челябинском.

Здоровье В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Гаджеты Стал известен лидер по продажам смартфонов в России Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.

Происшествия WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Происшествия Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал» В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".

Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Общество ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Политика Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Политика Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.

Транспорт «Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Происшествия В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".