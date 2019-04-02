Экономика

Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru 19:42

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру его общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, после 20:00 мск стал недоступен).
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