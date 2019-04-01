Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru 19:42

с чего всё началось

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Футбол Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.

Политика Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.

Кино В Ярославле обесточили кинозал перед показом фильма о политической жизни города «7x7» отмечает, что «Мы объявляем вам Весну» рассказывает о всплеске политической активности жизни в Ярославле в 2011-2013 годах, а также о свободе творчества в 90-е годы прошлого века.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

Экономика Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.

Политика Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.

Общество В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).

Политика Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Политика Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Армия и оружие Американский бомбардировщик заметили у границ России Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.

Космос Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май» Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.

Армия и оружие Эстония закупила у Нидерландов подержанные БМП на 113 млн евро Главный штаб Сил самообороны Эстонии заявил, что армия страны получила 44 БМП CV90, которые были закуплены в Нидерландах.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.

Политика Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран.

Происшествия Полиция задержала более 300 мигрантов на юге Мексики В штате Чьяпас на юге Мексики полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки. Среди них - 157 несовершеннолетних.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил об усилении военной группировки в Черном море Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит военное присутствие в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Экономика Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.