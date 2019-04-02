Экономика
Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Оценить627
с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь, но после 20:00 мск стал недоступен).РБКвчера в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения
Певица выложила фото с разбитым лицом в социальных сетях. Кристина Орбакайте поделилась снимком со следами побоев.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы об узниках концлагерей
В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей. Сансы будут бесплатные, они пройдут 10 и 11 апреля.
Обновлено в 02:03
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Музыка
Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле
Американская певица Мадонна получит $1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.
Обновлено в 02:02
Общество
Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов
Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Иван Добронравов: «Здоровье папы в порядке, в стационаре он не был»
Сегодня, 1 апреля, на телеканале НТВ состоится премьера многосерийного музыкального детектива «Вокально-криминальный ансамбль», в котором Иван Добронравов сыграл барабанщика Паштета.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностях
30 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 21:18
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Политика
CNN: Бюро переписи США готовит два варианта переписных листов к переписи-2020
Бюро переписи США готовит к предстоящей в 2020 году всеобщей переписи населения в стране два варианта переписных листов: один с графой о гражданстве и один - без этой графы.
Обновлено в 01:03
Футбол
Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал недавнюю реакцию нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга на расизм во время матча с национальной командой Черногории.
Обновлено в 01:19
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США
Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт
Карту «Тройка» для оплаты входа стали принимать 45 музеев Москвы
В столице растет число мест, где вход можно оплатить транспортной картой «Тройка».
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»
Обновлено вчера в 19:30
Гаджеты
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО
Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28