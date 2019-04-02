Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политика Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения Певица выложила фото с разбитым лицом в социальных сетях. Кристина Орбакайте поделилась снимком со следами побоев.

Кино В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы об узниках концлагерей В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей. Сансы будут бесплатные, они пройдут 10 и 11 апреля.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Музыка Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле Американская певица Мадонна получит $1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.

Общество Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.

Политика Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Политика Вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностях 30 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Политика CNN: Бюро переписи США готовит два варианта переписных листов к переписи-2020 Бюро переписи США готовит к предстоящей в 2020 году всеобщей переписи населения в стране два варианта переписных листов: один с графой о гражданстве и один - без этой графы.

Футбол Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал недавнюю реакцию нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга на расизм во время матча с национальной командой Черногории.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Спорт Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.

Финансы ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.

Гаджеты Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.