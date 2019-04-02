Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.

Общество Росконтроль назвал худшую тушеную говядину Эксперты заключают, что с рядом замечаний тестирование прошла говяжья тушенка торговых марок «Сохраним традиции» и «Добротный продукт», а остальные три бренда отправлены в черный список Росконтроля.

Шоу-бизнес Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.

Общество ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Баскетбол УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Здоровье В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Общество Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.

Футбол Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезоне Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года.

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.

Политика Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Футбол Лам может возглавить футбольный союз Германии Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.

Армия и оружие National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром» Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Политика Доклад Мюллера продлевает патовую ситуацию, а не устраняет её В России тоже полагали, что прекращение расследования в любом случае изменит ситуацию, когда подозреваемый в сговоре с Кремлём, но остающийся в Белом доме президент не может себе позволить даже нормального диалога с российским правительством, и единственные шаги, которые он может смело предпринимать, – это усиление конфронтации.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Здоровье 10-минутные упражнения могут избавить людей с артритом от инвалидности Страдающие от артрита люди, которые уделяют хотя бы десять минут в день специальным физическим упражнениям, радикально снижают тем самым риск приобретения инвалидности — пишет информационное издание "Актуальные новости", ссылающееся на зарубежных ученых.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Армия и оружие МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.