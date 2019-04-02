Экономика
Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру его общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь, после 20:00 мск стал недоступен).РБКвчера в 19:03
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Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Росконтроль назвал худшую тушеную говядину
Эксперты заключают, что с рядом замечаний тестирование прошла говяжья тушенка торговых марок «Сохраним традиции» и «Добротный продукт», а остальные три бренда отправлены в черный список Росконтроля.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено вчера в 01:54
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезоне
Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно
Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
Обновлено вчера в 08:19
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Лам может возглавить футбольный союз Германии
Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Доклад Мюллера продлевает патовую ситуацию, а не устраняет её
В России тоже полагали, что прекращение расследования в любом случае изменит ситуацию, когда подозреваемый в сговоре с Кремлём, но остающийся в Белом доме президент не может себе позволить даже нормального диалога с российским правительством, и единственные шаги, которые он может смело предпринимать, – это усиление конфронтации.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 12:21
Здоровье
10-минутные упражнения могут избавить людей с артритом от инвалидности
Страдающие от артрита люди, которые уделяют хотя бы десять минут в день специальным физическим упражнениям, радикально снижают тем самым риск приобретения инвалидности — пишет информационное издание "Актуальные новости", ссылающееся на зарубежных ученых.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено вчера в 14:50
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04