Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru 19:42

с чего всё началось

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Экономика Данные по деловой активности в промсекторе США превзошли ожидания Ранее сегодня вышли данные, согласно которым розничные продажи в США уменьшились в феврале 2019 года на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда они увеличились на 0,7% (по пересмотренной с плюс 0,2% оценке).

Происшествия В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Культура Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.

Интернет Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.

Авто Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Экономика Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Происшествия В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

Политика Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве» Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Армия и оружие В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.

Политика Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Армия и оружие На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.