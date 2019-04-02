Экономика
Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru 19:42
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Экономика
Данные по деловой активности в промсекторе США превзошли ожидания
Ранее сегодня вышли данные, согласно которым розничные продажи в США уменьшились в феврале 2019 года на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда они увеличились на 0,7% (по пересмотренной с плюс 0,2% оценке).
Обновлено в 11:12
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем
Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено в 21:18
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»
Обновлено в 22:25
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено в 20:07
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
Обновлено в 12:11
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Здоровье
Ирина Кирюхина ушла с должности начмеда роддома №2
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли
Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено в 21:28
Политика
Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 19:22