Экономика

Минфин предложил ввести новые налогиГазета.Ru вчера в 19:42

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, но после 20:00 мск стал недоступен).
РБКвчера в 19:03

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СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы

RT на русском00:17

Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс

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Минфин предложил ввести гостиничный сбор

ТАССвчера в 20:23

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ruвчера в 19:42

Власти захотели дополнить Налоговый кодекс новыми сборами

URA.Ruвчера в 19:05

Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

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Минфин предложил вписать в НК новые главы

Коммерсантъвчера в 14:07
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Общество

30 столичных парков проведут юбилейный субботник

Субботник в парках Москвы пройдет 20 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 00:23
Политика

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Космос

Лучшее за день. 1 апреля

Зачем млекопитающим пучковые клетки, что за невозможный эффект обнаружили физики и есть ли будущее у космического стартапа, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 00:47
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России

Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Диана Арбенина рассказала, как последние 25 лет называет Сурганову

Мероприятие было посвящено 25-летию группы. Бывшая участница коллектива Светлана Сурганова стала специальным приглашенным гостем.
Обновлено в 01:26
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Спорт

Тутберидзе объяснила уход Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 10:28
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Происшествия

40 человек пострадали в Чехии при столкновении трамвая и троллейбуса

Как сообщает РИА Новости, трамвай и троллейбус столкнулись лоб в лоб.
Обновлено вчера в 08:50
Баскетбол

Драммонд и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА

Центровой "Детройта" Андре Драммонд и защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Спасатели достали из обломков тела жертв крушения самолета в Германии

Тела погибших во время крушения бизнес-джета Epic LT излечены из обломков.
Обновлено вчера в 19:49
Авто

Мировые продажи KIA Motors в марте составили 242 617 автомобилей

KIA Motors сообщает, что в марте 2019 года мировые продажи легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и легкой коммерческой техники KIA составили 242 617 единиц.
Обновлено вчера в 11:02
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»

Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46
Общество

В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
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