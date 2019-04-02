Общество

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристовИзвестия вчера в 20:51

Гостиничный сбор может заменить курортный и войти в Налоговый кодекс. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином. Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
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с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов
 нормативных правовых актов.
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