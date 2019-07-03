Экономика
Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»Газета.Ru 10:16
Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нужно принять поправки в УК и КоАП, которые повысят меры пресечения для тех, кто кредитует в рамках МФО, не находящихся в реестре ЦБ.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:54, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
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Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов
Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено в 14:27
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит 52-Мп камеру
В социальной сети Weibo представитель Xiaomi Томас Вонг сообщил, что грядущий топовый смартфон Mi Mix 4 получит основную камеру с 52-Мп главным сенсором, а не 64-Мп от Samsung, как предполагалось ранее.
Обновлено в 12:54
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana
В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Футбол
Команды из Андорры и Люксембурга прошли в квалификацию Лиги Европы
Команда из Андорры одержала победу по сумме двух матчей в предварительном раунде над «Ла-Фиоритой» со счетом 3:1. Также в следующий этап соревнований пробился люксембургский «Прогрес Нидеркорн», благодаря голу забитому на гостевом поле.
Обновлено в 15:59
Экономика
Украинцы через 2 дня останутся без водки
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»
Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон
Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39