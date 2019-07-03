Экономика

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»Газета.Ru 10:16

Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нужно принять поправки в УК и КоАП, которые повысят меры пресечения для тех, кто кредитует в рамках МФО, не находящихся в реестре ЦБ.
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Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»

Газета.Ru10:16

Минфин выступает за введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»

ТАСС06:48

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Известия07:17

В Минфине поддержали идею об уголовном наказании для черных кредиторов

РБК07:17

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных» кредиторов

Коммерсантъ07:24

Минфин выступает за введение уголовной ответственности для «чёрных кредиторов»

Говорит Москва06:44

Игра на черном поле

Российская газетавчера в 10:48
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Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

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Обновлено в 14:15
Авто

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Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
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Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»

Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
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В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Космос

Огромный астероид несется к Земле

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Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
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Xiaomi Mi Mix 4 получит 52-Мп камеру

В социальной сети Weibo представитель Xiaomi Томас Вонг сообщил, что грядущий топовый смартфон Mi Mix 4 получит основную камеру с 52-Мп главным сенсором, а не 64-Мп от Samsung, как предполагалось ранее.
Обновлено в 12:54
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
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Команды из Андорры и Люксембурга прошли в квалификацию Лиги Европы

Команда из Андорры одержала победу по сумме двух матчей в предварительном раунде над «Ла-Фиоритой» со счетом 3:1. Также в следующий этап соревнований пробился люксембургский «Прогрес Нидеркорн», благодаря голу забитому на гостевом поле.
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Экономика

Украинцы через 2 дня останутся без водки

Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 14:28
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«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»

Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
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Появилось видео задержания иранского танкера

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Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского

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Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
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Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон

Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
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Умер испанский актер Артуро Фернандес

В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
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Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
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Культура

Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси

О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
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