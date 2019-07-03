Экономика

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»Газета.Ru 10:16

Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нужно принять поправки в УК и КоАП, которые повысят меры пресечения для тех, кто кредитует в рамках МФО, не находящихся в реестре ЦБ.
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Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»

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