Экономика
Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»Газета.Ru 10:16
Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нужно принять поправки в УК и КоАП, которые повысят меры пресечения для тех, кто кредитует в рамках МФО, не находящихся в реестре ЦБ.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
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Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове
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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
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В Башкирии обрушился деревянный мост из сериала «Вечный зов»
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Обновлено вчера в 15:17
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Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»
"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
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Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
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Устроивших стрельбу в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени задержали
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«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
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Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
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Происшествия
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В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово
Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
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Трамп получил на парад ржавую технику со скотчем
Сегодня президент США поздравит сограждан с 243-й годовщиной независимости, а в это время у него над головой должна лететь боевая авиация, включая новейший истребитель F-35.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.
Обновлено в 04:53
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
«Томь» пополнилась вратарем и просматривает участника чемпионата мира U17
Бывший игрок сборной России U17, участник финальных стадий чемпионатов мира (4 матча) и Европы (2 гола в 5 встречах) в минувшем первенстве ФНЛ провел 25 матчей, забив один мяч и сделав две передачи.
Обновлено в 13:16
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39