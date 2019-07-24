с чего всё началось

Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Общество Минпромторг хочет не считать больше пиво алкоголем Минпромторг планирует пересмотреть действующие в настоящее время ограничения на розничные продажи пива.

Политика Соловьев и Скабеева посмеялись над Зеленским Российские журналисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время Служащие Росгвардии не имеют право пользоваться смартфонами с выходом в интернет, находясь на службе.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер после поединка Российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался после травм полученных им в поединке против Субриэла Матиса, который проходил 20 июля в США, где жил и тренировался спортсмен.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Футбол «Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро «Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Общество В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.

Экономика Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Политика Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Космос SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.

Экономика Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176 Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.

Кино «Король лев» существует. Симбу срисовали с реального львенка В ремейке «Короля льва» отдельную похвалу заслужил львенок, а точнее маленькая львица, по кличке Бахати, пишет портал Bored Panda.

Единоборства Сен-Пьер назвал Хабиба лучшим бойцом в мире прямо сейчас Если захочу битвы за наследие, Хабиб – вот мой выбор в данный момент. Считаю его лучшим бойцом в мире прямо сейчас.

Политика США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17 Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".

Здоровье Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.

Авто Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.