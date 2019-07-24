Экономика
Минфин предложил увеличить таможенный сбор на посылки из-за рубежаПолит.ру 05:11
Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Общество
Минпромторг хочет не считать больше пиво алкоголем
Минпромторг планирует пересмотреть действующие в настоящее время ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено 22 июля в 10:13
Политика
Соловьев и Скабеева посмеялись над Зеленским
Российские журналисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 21:53
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Гаджеты
Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время
Служащие Росгвардии не имеют право пользоваться смартфонами с выходом в интернет, находясь на службе.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер после поединка
Российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался после травм полученных им в поединке против Субриэла Матиса, который проходил 20 июля в США, где жил и тренировался спортсмен.
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Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
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Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 18:49
Экономика
Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.
Обновлено в 08:47
Кино
«Король лев» существует. Симбу срисовали с реального львенка
В ремейке «Короля льва» отдельную похвалу заслужил львенок, а точнее маленькая львица, по кличке Бахати, пишет портал Bored Panda.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
Россия опровергла заявления о принесении извинений Южной Корее
«Российская сторона официальных извинений не приносила», – подчеркнул дипломат.
Обновлено в 06:37
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Единоборства
Сен-Пьер назвал Хабиба лучшим бойцом в мире прямо сейчас
Если захочу битвы за наследие, Хабиб – вот мой выбор в данный момент. Считаю его лучшим бойцом в мире прямо сейчас.
Обновлено в 15:46
Политика
США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Здоровье
Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России
Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Авто
Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e
Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.
Обновлено в 13:00
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Общество
В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом
Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова в интервью РИА Новости рассказала, на что абитуриенту стоит обратить особое внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.
Обновлено в 21:01