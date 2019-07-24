с чего всё началось

Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Технологии Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».

Энергетика Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.

Общество РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.

Наука Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.

Политика Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Политика На Украине готовят новые санкции против России В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.

Здоровье Названы жизненно необходимые препараты Два препарата включили в жизненно необходимые и важные лекарственные средства (ЖНВЛП).

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.

Происшествия СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Армия и оружие Джонсон даст указания на случай ядерной войны Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

Политика На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом» Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Футбол Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Происшествия К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.

Армия и оружие Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.