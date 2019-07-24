Экономика
Минфин предложил увеличить таможенный сбор на посылки из-за рубежаПолит.ру 05:11
Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
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Технологии
Робот «Федор» получил эмблему по фреске Микеланджело
Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на создание эмблемы с изображением кистей рук робота и человека в скафандре дизайнеры вдохновлялись фреской Микеланджело «Сотворение Адама».
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай
Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.
Обновлено в 21:38
Общество
РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан
Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:28
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено в 18:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матче
В товарищеском матче встечались английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг».
Обновлено в 22:12
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
На Украине готовят новые санкции против России
В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Названы жизненно необходимые препараты
Два препарата включили в жизненно необходимые и важные лекарственные средства (ЖНВЛП).
Обновлено в 20:52
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.
Обновлено в 19:56
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Джонсон даст указания на случай ядерной войны
Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:34
Политика
На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом»
Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.
Обновлено в 22:16
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено в 12:31
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Россия опровергла заявления о принесении извинений Южной Корее
«Российская сторона официальных извинений не приносила», – подчеркнул дипломат.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны
Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10