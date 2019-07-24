Экономика
Минфин предложил увеличить таможенный сбор на посылки из-за рубежаПолит.ру вчера в 05:11
Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.ТАССвчера в 05:46
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