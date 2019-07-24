Экономика

Минфин предложил увеличить таможенный сбор на посылки из-за рубежаПолит.ру вчера в 05:11

Минфин России выступил с предложением увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 рублей до 500 с января 2020 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Обсудить26
с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале
 нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.
ТАССвчера в 05:46

Подробнее о событии

Минфин предложил увеличить сбор на зарубежные покупки россиян

Газета.Ruвчера в 13:38

Минфин предлагает со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Эхо Москвывчера в 05:30

Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое

Коммерсантъ23 июля в 18:39

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

РИА Новостивчера в 03:10

Минфин предложил увеличить вдвое таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Дождьвчера в 02:39

В России захотели вдвое увеличить сбор за интернет-покупки

Lenta.ruвчера в 03:45

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, могут быть увеличены

Гарант22 июля в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G

Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика

В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа

Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Кино

На Венецианском кинофестивале покажут фильм Шукшина «Калина красная»

На 76-м Венецианском кинофестивале зрители смогут увидеть отреставрированную версию фильма «Калина красная» советского режиссёра Василия Шукшина.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля

Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие

Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

Обновлено в 00:09
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Миллиардера-педофила нашли на полу камеры

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье

Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями

Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный

Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Президент Туниса снова госпитализирован

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

В Екатеринбурге у Театра драмы нарисовали патриарха в рясе из долларов

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появилось провокационное граффити. Художник изобразил патриарха Кирилла в рясе из долларов.
Обновлено в 00:30
Главное