с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Происшествия В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Технологии Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия В Турции напали на белорусского дипломата По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.

Политика Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3 СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

Экономика В России повысили НДС на пальмовое масло Сегодня в Госдуме приняли поправки в Налоговый кодекс РФ, отменяющие пониженную ставку НДС на пальмовое масло.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.

Кино Свою семейную жизнь Василий Шукшин называл «чесоткой» Ни один из маститых режиссеров Шукшина не поддержал. Семейная жизнь была тоже сложнейшая, не зря Василий Макарович называл ее «чесоткой».

Политика Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Здоровье Жители Бурятии стали меньше пить В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя Как сообщал "Байкал-Daily", в последние годы Бурятия не раз называлась в числе лидеров по потреблению алкоголя.

Политика Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.