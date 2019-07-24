Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости вчера в 03:10

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале
 нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.
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