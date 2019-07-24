Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости вчера в 03:10
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.ТАССвчера в 05:46
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
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С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
Энн Хэтэуэй объявила о своей второй беременности.
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Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
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По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
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Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
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Сегодня в Госдуме приняли поправки в Налоговый кодекс РФ, отменяющие пониженную ставку НДС на пальмовое масло.
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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера
Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
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Свою семейную жизнь Василий Шукшин называл «чесоткой»
Ни один из маститых режиссеров Шукшина не поддержал. Семейная жизнь была тоже сложнейшая, не зря Василий Макарович называл ее «чесоткой».
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Сироту из Новокузнецка оштрафовали за оскорбление Путина в соцсетях
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
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Политика
В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено вчера в 05:10
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
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Обновлено вчера в 13:30
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
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Жители Бурятии стали меньше пить
В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя Как сообщал "Байкал-Daily", в последние годы Бурятия не раз называлась в числе лидеров по потреблению алкоголя.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Космос
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Обновлено 23 июля в 05:51
Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
Обновлено вчера в 20:30