с чего всё началось

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, предусматривающий повышение сбора за таможенные операции при ввозе товаров для личного пользования из-за рубежа с 250 до 500 рублей. Увеличить сбор предполагается с 1 января 2020 года, пишут "Известия".

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Общество Принципы организации рабочего пространства Большое значение имеет освещение рабочего пространства.

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Авто Что изменится в жизни россиян с 1 августа Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.

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